Borghi: "Donnarumma quest'anno è stato il miglior portiere del campionato"

Stefano Borghi, noto telecronista sportivo per DAZN, ha pubblicato sul suo canale YouTube un video in cui racconta quello che per lui è stato il milgior XI di Serie A della stagione 20/21. In porta ci va Gigio Donnarumma, portiere rossonero ormai prossimo all'addio: "Iniziamo dalla porta, e per me il miglior portiere del campionato è stato senza dubbio Gigio Donnarumma. La sua stagione più completa, la stagione della definitiva consacrazione e della definitiva emersione al massimo livello per l’ormai ex portiere del Milan. Ha portato anche la fascia di capitano, è stato determinante in tanti passaggi, ha dimostrato di avere ancora certi margini di crescita perché in certi momenti della stagione ci sono stati certe incertezze. Secondo me deve migliorare in un certo rapporto con le uscite, Donnarumma però secondo me è stato il miglior portiere del campionato ed è un peccato fondamentalmente che il discorso attorno a quello che è il numero uno della Nazionale, e lo sarà salvo cataclismi almeno per un decennio, riguardi altre cose. Ma il suo rendimento sul campo è stato indiscutibile, quindi non ho neanche bisogno di alternative, il numero 1 della top XI 20/21 della Serie A è indiscutibilmente Gigio Donnarumma".