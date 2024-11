Borghi: "Io credo che il gruppo Milan sia composto da giocatori che quando respirano l’idea della partita decisiva rendono al massimo"

vedi letture

Stefano Borghi, giornalista, si è così espresso sulle prestazioni del Milan tra Madrid e Cagliari: “Una spiegazione razionale non c’è, ma io vedo un problema sul piano mentale dalla scorsa stagione: se osserviamo bene le situazioni continuiamo a vedere errori individuali enormi. A Madrid c’è stata una squadra compatta e concentrata, poi a Monza e Cagliari vedi sbavature individuali di interpretazioni che non dipendono da giocatori o allenatori scarsi o meno. Io credo che il gruppo sia composto da giocatori che quando respirano l’idea della partita decisiva rendono al massimo, ma poi non riescono a mantenere questa concentrazione ed è un limite. La dimostrazione sono il derby e Madrid", ha detto a Radiorossonera.

Poi ha proseguito: "Non è semplice trovare una soluzione, il problema non è l’allenatore e questa stagione ne è la dimostrazione. Bisogna capire i reali valori del gruppo: il potenziale offensivo è significativo, però c’è una carenza nel compattarsi nella fase difensiva, non sarà mai una squadra da corto muso per le caratteristiche dei giocatori“.