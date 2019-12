Borghi: "Rodriguez giocatore deludente nella sua esperienza italiana"

Intervenuto sul suo profilo Youtube con un video che parla del possibile mercato del Napoli Stefano Borghi, giornalista di DAZN e esperto di calcio sudamericano, ha parlato di Ricardo Rodriguez e del suo rendimento al Milan. Queste le sue parole: "Sento circolare per il Napoli nomi che mi convincono poco come quello di Rodriguez del Milan. Rodriguez è un giocatore che sin qui mi ha deluso tanto nella sua esperienza italiana mentre nella sua esperienza al Wolfsburg mi piaceva tantissimo al punto che aveva ricevuto offerte molto considerevoli. Da quando è al Milan è la riserva stabile di Theo Hernandez e si è visto il perchè nell'ultima partita contro l'Atalanta dove si è vista quanta differenza c'è stata tra i due. Anche quando è stato titolare comunque non ha mai replicato quanto di buono aveva fatto vedere nell'esperienza in Germania."