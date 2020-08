Borghi: "Sono curioso di vedere come verrà lavorato Leao, ha le qualità per diventare un giocatore forte"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, si è espresso sulla dichiarazione di Stefano Pioli su Rafael Leao, col tecnico rossonero motivato a far esplodere il talento portoghese: "Mi è piaciuta la dichiarazione di Pioli su Rafael Leao. Col Cagliari ha preso una traversa scintillante, ha causato l'autogol di Klavan, sono molto curioso di vedere come verrà lavorato. Fin dall'inizio ritengo che Leao abbia le qualità per diventare un giocatore forte, un giocatore importante e molto migliore di quello apprezzato quest'anno, migliorando, mettendoci di più, ma le qualità ci sono. E' un materiale da plasmare ma è un materiale interessante, così come è sempre più interessante il Milan".