Borghi: "Va fatta un'operazione giovane e mirata sul terzino destro. Kjaer? Potrebbe adattarsi con Rangnick"

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Stefano Borghi, noto giornalista, ha parlato delle problematiche della difesa del Milan a partire dal terzino destro: "Bisogna pensare che forse un terzino destro bisogna prenderlo. Il Milan ha una struttura di scouting molto efficace. Conosco persone al Milan molto capaci e molto attente sul mercato internazionale. Quindi un'operazione giovane, un'operazione mirata sul terzino destro va fatta. Per quanto riguarda i centrali, tutto gira intorno a Romagnoli. Con lui si potrebbe andare a lavorare di cesello, comunque tutto sommato Kjaer nel Milan si è adattato bene con Pioli, e potrebbe adattarsi bene anche con Rangnick. Alla fine è un profilo d'esperienza, è forte di testa. Musacchio in Italia non ha mai dato quello che mi aspettavo. Gabbia è un giovane, materiale su cui bisogna lavorare. Lui deve migliorare per diventare un difensore da Milan".