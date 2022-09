Borja Valero: "Leao protagonista assoluto, per questo lo volevano tante squadre"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Borja Valero, intervenuto a DAZN nel post partita di Milan-Inter 3-2, ha parlato così del man of the match Rafael Leao: "È molto forte, per questo lo volevano tante squadre e lo volevano pagare tanti soldi, la qualità che ha nei metri finali ha fatto sì che la partita andasse al Milan. È stato protagonista assoluto".