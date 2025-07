Bortolazzi: "Leao ora sta facendo molto bene, ha trovato un bel feeling con Allegri e questo ti fa fare ancora di più"

Nel corso del consueto appuntamento con Calciomercato e Ritiri, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Mario Bortolazzi ha detto la sua sul nuovo Milan di Max Allegri, soffermandosi in modo particolare su Rafeal Leao.

Milan, cosa si aspetta da questa squadra ora con Allegri?

"Quando affronti squadre come Arsenal e Liverpool, che cercano di avere in mano il pallino del gioco, per il Milan è la cosa migliore perché sfrutta molto bene gli spazi degli avversari. Bisognerà vedere quando dovrà giocare lei e fare la partita. Con la capacità di capire le situazioni, Allegri riuscirà a dar equilibrio Per me ha già dato un'identità. Rispetto all'anno scorso è più squadra".

Leao punta a esplodere definitivamente con Allegri:

"Deve trovare continuità. Poi nel 3-5-2 di Allegri è quello di punta, perché sull'esterno non lo vedo. Tornerà molto utile a destra Saelemaekers. Può farla tutta la fascia, poi in quel ruolo il Milan ora mi sembra scoperto. Potrà essere un giocatore che fa al caso di Allegri. Leao ora sta facendo molto bene, ha trovato un bel feeling con Allegri e questo ti fa fare ancora di più. A 26 Leao deve trovare la maturità. Quando cominci ad avere questa età non puoi avere alti e bassi, devi essere più maturo e questo ti porta ad allenarti e gestirti diversamente. Il Milan poi non ha le coppe quest'anno, potrebbe essere un vantaggio".