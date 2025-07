Gabbia: "È bello lavorare con Allegri. Il mister e il suo staff sono le persone giuste per rilanciarci"

vedi letture

Intervistato questa mattina dai taccuini della Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato di Allegri, Modric, delle sensazioni che ha avuto in queste prime due uscite della tournée ed ovviamente anche degli obiettivi stagionali del Diavolo, in cerca di rivalsa dopo l'ultimo ottavo posto.

Nel 2012, quando lei è stato tesserato dal Milan, Allegri c’era già. Dopo 13 anni siete insieme...

"Avere Allegri come tecnico è un motivo d’orgoglio perché lo vedevo da bambino quando allenava un Milan pieno di campioni che ha vinto uno scudetto e una Supercoppa. È bello lavorare con lui".

Che cosa le piace di Allegri?

"Il suo modo quotidiano di lavorare, pieno di dedizione e attenzione ai particolari. Anche il suo staff è molto preparato e si sono presentati in maniera incredibile, dando una boccata d’ossigeno a una squadra che veniva da un anno difficile. Ci hanno trasmesso fiducia e voglia di ripartire uniti. Siamo contenti dell’ambiente che si sta creando e guardiamo con fiducia al futuro".

Un vincente come Allegri è l’uomo giusto per ripartire?

"Assolutamente sì. Il mister e il suo staff sono le persone giuste per rilanciarci, per avere una stagione positiva, perché hanno un’esperienza e un palmares importanti. Li seguiremo per raggiungere i risultati che una società come il Milan".