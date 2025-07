Criscitiello: "Al Milan serve Galliani, ora non domani: deve restituire al Milan quello che in passato il Milan gli ha dato"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è così espresso nel suo editoriale per il sito dell'emittente sulla suggestione Adriano Galliani al Milan: "Mercoledì Adriano Galliani spegnerà 81 candeline. Qualcuno potrebbe dire “largo ai giovani” (vero) ma in certi ruoli e in certi periodi serve l’esperienza non l’età. I giovani li vogliamo in campo e in panchina. Anche in società ma Furlani basta e avanza. Al Milan serve potere, equilibrio, esperienza, passione per il calcio e per il club. In più bisogna considerare che, in un caso ipotetico, Galliani andrebbe a sostituire Scaroni alla Presidenza del Milan e non un trentenne neolaureato. Se cambi Scaroni con Galliani significa che il Milan torna a ragionare da grande club.

Serve Galliani. Il condor è utile per avere rapporti con la politica, con la Lega Calcio e con la FIGC; dove il Milan in questo momento comanda meno del Sassuolo. Se Marotta rappresenta l’Inter, il Milan ha bisogno di Galliani. Le minestre riscaldate non sono mai buone. Prima Allegri, adesso Galliani. Galliani è un 81enne con la forza di un 60enne. Non si ferma mai, viaggia il Mondo e per la politica ultimamente frequenta più Roma che Milano. Con il suo vecchio amore le cose potrebbero cambiare. Galliani, ora non domani, deve restituire al Milan quello che in passato il Milan gli ha dato. Nel periodo più brutto degli ultimi anni del club rossonero".