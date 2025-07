Visnadi sulla trattativa Jashari: "Me ne hai dati 35? No dammene 36, però vediamo se c'è chi me ne dà 37'. Tutto surreale"

vedi letture

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul calciomercato del Milan e sulla trattativa Jashari: "È una vicenda sovrapponibile a Lookman tra Inter e Atalanta. Ci sono giocatori e club d'accordo, ma tra i club no. C'è l'interesse a comperare, ma il prezzo lo fa chi vende. Mi sembra che i belgi stiano tirando un po' troppo la corda. Mi sembra un po' tutto surreale: 'Me ne hai dati 35? No dammene 36, però vediamo se c'è chi me ne dà 37'".

Il punto su Jashari

L'offerta del Milan per Jashari è strutturata nella seguente modalità: 33,5 milioni di parte fissa più 2 milioni in caso di qualificazione alla Champions League dei rossoneri almeno una volta nei prossimi cinque anni; gli altri due milioni restanti, per arrivare ad un pacchetto complessivo di 38 milioni, sono più complicati. Si tratta, dunque, di 35,5 milioni di euro praticamente garantiti per arrivare ad un totale di 38 milioni di euro, a fronte di uno Jashari che, solo un anno fa, veniva pagato 6 milioni di euro dal Bruges al Lucerna e che sta facendo di tutto per trasferirsi in rossonero. Il Bruges non ha ancora rifiutato ufficialmente, ma è questo ciò che fanno intendere i dirigenti del club belga. Il Milan, però, non demorde: ha intenzione di riallacciare i rapporti diplomatici per provare a portare a termine la trattativa più complicata dell'anno.