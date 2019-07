Braglia: "Curioso dai giocatori di Boban e Maldini, mi aspetto cose positive"

Simone Braglia, ai microfoni di Milan TV, è intervenuto parlando dei dirigenti del Milan, dicendo: "I giocatori che sono stati acquistati da Boban e Maldini mi lasciano una curiosità positiva di intravedere le potenzialità di questo Milan in divenire può avere, perché questo aspetto sornione di Boban mi piace, dal punto di vista mediatico e tattico. Credo che da giocatore abbia dimostrato la sua intelligenza e penso la stia dimostrando anche da dirigente. Non per niente è stato il vicepresidente di un ente importante come la FIFA. Io mi aspetto cose positive.”