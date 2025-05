Braglia: "Se si costituisse la coppia Allegri-Paratici, il Milan vince lo scudetto l'anno prossimo"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato di Milan dicendo la sua sulle evoluzioni in panchina e in dirigenza: "Sono anche convinto che se si costituisse la coppia Allegri-Paratici il Milan vince lo scudetto l'anno prossimo".

LE PAROLE DI FURLANI SUL CASTING PER IL DS E IL FUTURO DI CONCEIÇAO

Sul futuro di Conceiçao: "Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione. Ora siamo concentrati a finire al meglio la stagione, sta lavorando bene e massima fiducia in lui".

Sul casting per il ds: "L'ultima che mi è stata fatta la domanda sul ds ho risposto che lo stavamo cercando e che il tema non era l'urgenza, ma trovare la persona giusta. Oggi rispondo allo stesso modo. Senza urgenza e non prima della fine della stagione. Se inseriremo una nuova figura sarà la persona giusta".