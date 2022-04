Brahim Diaz è a quota 75 presenze con il Milan: sono 11 i suoi gol totali

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Brahim Diaz, trequartista del Milan da due stagioni, ha collezionato 75 presenze totali mettendo a segno anche 11 gol con la maglia rossonera. In questa stagione lo spagnolo era partito bene, salvo poi spegnersi in maniera quasi totale dopo il Coronavirus che lo ha colpito a metà ottobre. Stefano Pioli confida di riaverlo al top della forma per le ultime partite che mancano in questo tirato finale di stagione.