Braida non ha dubbi su Camarda: "L'età non conta, solo le qualità"

Questa sera in panchina per il Milan ci sarà Francesco Camarda, giovanissimo attaccante della Primavera rossonera di appena 15 anni. Il classe 2008 verrà chiamato da Pioli viste le diverse assenze per i rossoneri: Giroud squalificato, Okafor infortunato e il solo Jovic a disposizione come punta. Possibile che, nel corso della gara, il giovanissimo attaccante possa fare il suo esordio con la maglia rossonera tra i grandi. Ne ha parlato Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ai microfoni di Radio Firenze Viola.

Di Camarda cosa pensa?

"Il mio modo di vedere il calcio è chiaro: l'età non conta, conta solo la qualità. Se uno è bravo deve giocare anche a 16 anni. A volte i giocatori hanno bisogno di un percorso, altri sono pronti già da molto giovani. Se l'allenatore lo ritiene bravo deve giocare, l'età, lo ripeto, non conta. Anche al contrario: la Fluminense ha vinto la Libertadores con un portiere di 40 anni. La Juventus li fa giocare i giovani... C'è anche un altro problema: giocano troppi stranieri e la nostra Nazionale ne risente".