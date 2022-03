Brambati: "Occhio al Milan, nei momenti peggiori ha sempre avuto il colpo di coda"

Il procuratore Massimo Brambati si p così espresso a TMW Radio su Napoli-Milan: "Vedremo se non verrà un vantaggio indiretto per l'Inter. Il Napoli nelle ultime tre partite non mi ha convinto. Anche con la Lazio nel primo tempo ha dominato la squadra di Sarri e ha sbagliato almeno tre gol. Il gol finale però ha portato morale e quindi spero che Spalletti porti poi questo entusiasmo a far sì che si possa concretizzare domenica. Ma occhio al Milan, che nei momenti peggiori ha sempre avuto il colpo di coda. L'assenza di Ibra ormai è un classico, ma se c'è è un plus. E' una sfida importantissima".

Quale il reparto o l'uomo che può fare la differenza?

"Il giocatore alla fine, se interpreta bene il gioco è perché è forte tecnicamente e sta bene fisicamente. Con una giocata si può determinare la partita, e la bellezza del gioco può andare a farsi benedire. Osimhen è una carta importantissima per esempio per il Napoli".