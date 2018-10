Brasile-Argentina 1-0 in amichevole. Decide l'interista Miranda al 93'

Termina con il risultato di 1-0 in favore del Brasile l'amichevole di prestigio contro l'Argentina andata in scena questa sera alla King Abdullah Sports City di Jeddah. Tanti i giocatori che militano nel nostro campionato in campo dall'inizio: il nerazzurro Miranda nella formazione brasiliana - autore del gol decisivo - , il viola Pezzella, l'intersita Icardi e lo juventino Dybala in quella dell'Albiceleste.

Schierati in campo con uno speculare 4-3-3 (Dybala, Icardi e Correa l'attacco titolare del ct Scaloni), a nulla sono serviti per l'Argentina gli ingressi a gara in corso dell'altro interista Lautaro Martinez (entrato al 58' per Dybala), Acuna, Salvio, Pereyra e del viola Simeone. Solo panchina nel Brasile, invece, per il terzino bianconero Alex Sandro.