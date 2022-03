Brescia, Cellino pensa nuovamente all'esonero di Inzaghi. L'ex Milan sempre più in bilico

MilanNews.it

Nelle scorse ore Massimo Cellino, presidente del Brescia, avrebbe deciso nuovamente di esonerare Filippo Inzaghi. Dopo i dissidi del mese scorso che però non portarono all’esonero dell’ex bandiera del Milan, oggi, molto probabilmente, si deciderà il futuro della panchina del club lombardo. Al posto di Inzaghi, Eugenio Corini e Fabio Liverani appaiono i favoriti. Come riportato dal Giornale di Brescia però, non ci sono stati contatti fra Super Pippo e la società, in quanto quest’ultima è all'opera per cercare di superare l'ostacolo della clausola anti-esonero presente nel contratto siglato la scorsa estate.