Brescia, prende piede l'idea Flamini per rinforzare il centrocampo

l futuro di Mathieu Flamini potrebbe essere in Lombardia, ma non al Monza club a cui si era offerto, senza fortuna, nelle scorse settimane. L’esperto centrocampista, attualmente svincolato, sarebbe infatti nel mirino del Brescia, club stuzzicato dal rinforzare la propria mediana con un uomo d’esperienza come il francese ex Milan. Lo riferisce Monza-news.it.