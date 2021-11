Bressan: "Mi pare che il Milan in campionato abbia altre emozioni"

Mauro Bressan, ex calciatore rossonero, si è così espresso a TMW sul Milan: "In Champions la squadra di Pioli ha avuto più difficoltà perchè lì ci sono le migliori d'Europa, le avversarie sono più forti e la circolazione dei passaggi per fare solo un esempio è migliore che nel nostro campionato. Il percorso del Milan in Champions si può riassumere con un buon fine primo tempo col Liverpool, buoni 40 minuti con l'Atletico Madrid e poi le due gare col Porto, deludenti. Mi pare che il Milan in campionato abbia altre emozioni, i giocatori sono più carichi. Il fatto di aver poche possibilità di passare il turno ha influito sulla testa dei giocatori. E' chiaro che il Milan spera di passare il girone ma se dovesse uscire e non avere neanche l'Europa League avrebbe solo il campionato da giocare su cui concentrarsi. Il derby è più importante per l'Inter perchè se pareggia o perde si può pensare che la coppia Milan-Napoli può andare in fuga".