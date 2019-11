Brocchi a TMW: "Ancelotti al Milan? Lui sa cosa vuole. E sul ritorno di Ibra..."

Cristian Brocchi, allenatore del Monza ed ex giocatore e tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com a margine dell'evento 'Serie A Revolution' organizzato dal Ciels Milano.

Su cosa serve al Milan: Al Milan servono tranquillità, lucidità e lavoro. Nei momenti difficili, l'unione del gruppo fa la differenza. I

Se Ibrahimovic serve al Milan: "Non so, i dirigenti e l'allenatore sanno cosa serve al Milan. I grandi calciatori portano sempre qualcosa di importante e lui lo è".

Su Milan-Napoli: "Conterà la freddezza mentale, più del fisico".

Su Ancelotti: Milan: "Non lo so, Carlo è chi decide e sa bene cosa vuole. Ha un grande rispetto per la città di Napoli e per il Napoli, quindi se dovesse fare una scelta del genere, sicuramente la farà quando avrà deciso di lasciare Napoli e non prima".