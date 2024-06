Brocchi: "Ho sempre detto che se nella mia carriera mi fossi fatto qualche amico giornalista in più sarebbe stato meglio..."

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Cristian Brocchi sulla sua carriera: "Ho sempre avuto un grandissimo rispetto. Ho sempre detto che se nella mia carriera mi fossi fatto qualche amico giornalista in più sarebbe stato meglio. Tanti giocatori hanno utilizzato e utilizzano una modalità diversa, l’amico giornalista… Io sono sempre stato dell’idea che preferivo aprire il giornale che parlasse di me in maniera positiva perchè me lo sono conquistato sul campo. Piuttosto che aprire un giornale e vedere un articolo di un amico giornalista… Pensavo più alla gratificazione personale. Gli orari delle partite hanno inciso a un certo punto della carriera ma questo non mi ha mai disturbato. Il clima della sera ha sempre un fascino particolare”