Brocchi: "Ibrahimovic al Monza un sogno accarezzato"

L'allenatore del Monza ed ex rossonero Cristian Brocchi, intervenuto durante "Maracanà" su TMW Radio, ha parlato della suggestione Ibra per la sua squadra: "Ne ha parlato Berlusconi, ma prima che arrivassi io. Ibra è stato un sogno accarezzato. Galliani ieri lo ha ribadito: hanno scelto me perché ho un'idea di calcio che si sposa bene con le idee della società. Stiamo costruendo una società che vuole giocare con il 4-3-1-2 e abbiamo scelti i giocatori giusti per questo modulo".