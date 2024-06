Brocchi su Pippo Inzaghi: "Anche quando andava con una donna parlava di calcio. Me lo spiego con una sola parola: passione"

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole affettuose di Cristian Brocchi su Pippo Inzaghi: "Pippo non lo devi mai ascoltare prima di una partita. Perché ha sempre qualche mezzo problema… Una volta la febbriciattola, una volta il mal di gola… (ride, ndr) Ma la verità che Pippo era affidabilissimo in queste partite perché sapevi che se c’era un rimpallo, una palla, un movimento da fare, lui c’era. Inzaghi me lo spiego in un’unica parola: passione. Fortunatamente è diventato papà e finalmente pensa anche ai suoi figli. Anche da ragazzo se andava con una donna parlava di calcio. Oggi ha una moglie splendida, è diventato papà e riesce a staccarsi da quello. Però davvero era passione. Lui sapeva dirti come si allacciavano le scarpe i difensori avversari, che tacchetti usavano, qual era lo sponsor, chi era più lento o veloce…”