Bruce Arena esalta Pulisic: "Può diventare più forte di Donovan"

Bruce Arena, ex ct della nazionale americana di calcio, ai microfoni di CBS Sports, ha rilasciato queste parole su Christian Pulisic: "Penso che sia potenzialmente un giocatore migliore di Landon Donovan. Non lo è ancora, ma potenzialmente può diventarlo. Lo ha dimostrato adesso in Italia. Ha aumentato la sua qualità in questi anni. Ci sta arrivando. Non c'è dubbio su questo".

Questi i numeri stagionali di Pulisic nel Milan:

PRESENZE SERIE A: 36

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 50

MINUTI IN CAMPO: 3611'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3