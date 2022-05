Bucchioni: "1,1 miliardo per la vendita del Milan? Sembrano pochi se confrontati a quanto è stato venduto il Chelsea"

MilanNews.it

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale a TMW, ha parlato del Milan scrivendo: “Nel frattempo, a proposito di stop, il fondo Elliott proprietario del Milan sta frenando sulla cessione del club. Si aspetta la certezza dello scudetto e il nuovo posizionamento del brand a livello mondiale che potrebbero far salire il valore e l’appeal. Soprattutto si vuole approfittare della concorrenza nata fra il fondo del Bahrain e quello americano che si sono fatti avanti nelle scorse settimane con proposte concrete e forse Elliott in questo momento ritiene più giusto aspettare per dare al Milan un valore diverso dagli 1,1 miliardi proposti. Se paragonati al valore di altri club, a cominciare dal Chelsea, in effetti sembrano pochi”.