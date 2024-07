Bucchioni: "Brescianini viene dalla scuola del Milan e ha caratteristiche che Conte riesce ad esaltare come nessun altro"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Il fatto che Conte abbia già bocciato gli acquisti della scorsa stagione restituisce l’errore commesso nell’ultima estate. Non mi meraviglia che Lindstrom, Natan, Cajuste e Ngonge siano già fuori dai piani di Antonio. Servono calciatori che si sentano dentro mentalmente al progetto. Evidentemente non hanno le caratteristiche giuste per Conte, a partire dal sacrificio. Meglio tagliare e alleggerire il gruppo, è un procedimento che non fa sconti a nessuno. Conte sa bene che può trasformare questo Napoli in una squadra da Scudetto, ma c’è tanto da lavorare. Giocherà molto sulla leva dei 41 punti di distacco dall’Inter… Aspettiamo la svolta per Osimhen, la cifra incassata verrà reinvestita tra Lukaku e altri rinforzi. Alcuni acquisti sono stati fatti a priori per una questione di tempistica, penso a Buongiorno che l’Inter avrebbe potuto soffiarti ad agosto.

Brescianini? Mi convince. È un giocatore che può fare bene in un grande club. Viene dalla scuola del Milan e ha caratteristiche che Conte riesce ad esaltare come nessun altro. Ha grinta e mindset perfetto per il suo calcio. Fiorentina e Atalanta hanno rallentato su di lui, quindi il Napoli può inserirsi. Conte è una garanzia in questo: quando punta un giocatore, difficilmente sbaglia. Prendere Brescianini al posto di Cajuste è un upgrade enorme. Kvara con Conte? Andremo oltre i numeretti dei moduli. Sarà interessante capire come si trasformerà con Antonio in panchina. Sarà un po’ esterno, un po’ seconda punta. Lukaku può aprirgli spazi enormi. Raspadori, invece, può fare fatica ad inserirsi nelle idee di Conte. Se il Napoli trova l’occasione di mercato, può anche cederlo”.