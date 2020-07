Bucchioni: "Milan, ecco il budget per i giovani. Tutti i nomi di Rangnick"

E’ andata in porto, invece, l’operazione Rangnick al Milan. Il budget per il mercato stanziato da Elliott, circa ottanta milioni, e i programmi hanno convinto l’allenatore tedesco a firmare. Si cerca ancora di convincere Maldini a restare, ma i margini sono minimi. Rangnick ha già dato a Gazidis la lista della spesa, ha in testa una squadra giovane, under 25, piena di talento e di energie. Jovic, Schick, Szoboslai, Milenkovic, Dumfries i giovani che piacciono. Ma c’è anche l’idea Milik che aleggia se la Juve non chiuderà. Peccato che si stia buttando a mare quello che di buono Pioli e Ibra hanno fatto negli ultimi mesi. Ibra non fa parte del progetto, troppo ingombrante e si può capire, ma uno come Pioli poteva essere una risorsa. Ma Gazidis ha deciso e Elliott spera che almeno questa rivoluzione tedesca funzioni. In attesa poi di avere l’ok per lo stadio (pronto per il 2024?) e poter tornare a ragionare con il signor Louis Vuitton sulla cessione del club.