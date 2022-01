Bucchioni: "Voto a Serra 4. Non è pronto per arbitrare a certi livelli"

Enzo Bucchioni, intervenuto durante la trasmissione ‘Calcissimo’ in onda su Top Calcio 24, ha parlato del Milan e dell’errore dell’arbitro Serra durante la sfida contro lo Spezia. Bucchioni ha dichiarato: “Dare il voto a Serra per Milan-Spezia è facile: 4. C’è anche che gli ha dato 2, ma serve a poco. Questo arbitro non è pronto per arbitrare a certi livelli, a San Siro. La partita era importante e poteva valere il sorpasso temporaneo in testa alla classifica. Ha avuto ansia di fischiare subito perché gli manca esperienza. Il rigore su Leao ad esempio, doveva vederlo ad occhio nudo. Ma non solo non lo vede, ma dà fallo al contrario. Oggi con il VAR che è un salvagente gli arbitri devono aspettare un attimo prima di fischiare. Se non lo fai vuol dire che hai l’ansia, e con l’ansia non si può arbitrare”.