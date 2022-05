Bucciantini: "È magnifico che il Milan con 8 goal in 8 partite abbia fatto 20 punti"

MilanNews.it

Marco Bucciantini, opinionista, si è così espresso a SkySport sul derby Scudetto: "È magnifico che il Milan con 8 goal in 8 partite abbia fatto 20 punti: è la squadra più positiva della stagione. Ha passato il momento bello della stagione, ha passato un momento in cui non segnava da dentro l'area, ha smesso di prendere gol e quello chiedeva, in quel momento, la sua forza; ha trovato un portiere importante. Non è un campionato di dati. Non vincerà la squadfra più forte, ma la migliore. E in questo momento in testa c'è la squadra migliore".