Bucciantini: "Higuain? Sono convinto che il peggio sia passato"

Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport 24, ha confrontato la situazione di Higuain a quella di Bonucci dello scorso anno: "Bonucci è stato il vero colpo, un colpo di grandezza, ma c'era una fragilità nel Milan che non rendeva fertile il terreno, nemmeno un campione come lui, uscito da un sistema come quello della Juventus. Higuain è arrivato al Milan in maniera diversa, aveva voglia di vendetta. Contro la Juventus si è visto, non giocava con il Milan ma contro la Juventus. Sono convinto però che il peggio sia passato. Mi è piaciuto il gol contro la SPAL, deve ripartire da lì. Spero che il Milan migliori ad attaccare l'area, sono troppo scolastici, devono attaccare meglio a sinistra, lavorare più con i terzini. Paquetà? E' referenziato bene, il Milan ha bisogno di azzeccare un acquisto di quell'anagrafe e di quel talento".