Bucciantini: "Non ho mai visto Ibra così felice e tranquillo come in questo periodo della sua vita"

Presente negli studi di Sky Sport, durante il programma "23", il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così dell'apporto di Zlatan Ibrahimovic, a quarant'anni, al Milan: "Non ho mai visto Zlatan così felice come in questo periodo della sua vita. Prima faceva l'istigatore ovunque, mentre ora è tranquillo e sereno. È un po' il Cristopher Walken di questo gruppo. Sono convinto che serva ancora a questo Milan".