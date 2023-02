Bucciantini sul Milan: "Cambio di modulo? Voleva provare a paralizzare l'Inter, ma alla fine ha paralizzato sè stesso"

MilanNews.it

Marco Bucciantini, intervenuto a SkySport24, ha commentato così la prestazione del Milan nel derby: "Il Milan è andato in campo pensando a chiudersi e provare a paralizzare l'Inter, ma alla fine ha paralizzato sè stesso. Non contesto la scelta di Pioli di infoltire la sua squadra in campo, ma la mancanza di anima e di aggressività ha allontanato troppo il Milan da sè stesso. E così abbiamo visto una squadra disorientata".