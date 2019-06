Bucciantini: "Torreira è il regista che è mancato a tante squadre italiane quest'anno: è un giocatore che può determinare"

Lucas Torreira è il primo obiettivo per il centrocampo milanista. Dell'uruguayano ha parlato Marco Bucciantini a Sky Sport: "Ho pianto quando è andato via Torreira perché serviva a tante squadre. Quante squadre quest’anno hanno avuto problemi in impostazione e nel possesso di palla. Era il regista che serviva a tante squadre e lo abbiamo fatto andare a giocare all’Arsenal. Torreira determina nella squadra, se lo si prende vuol dire che si ha in mente una squadra per lui”.