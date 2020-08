Bundesliga, decise le date della prossima stagione: si pensa al ritorno dei tifosi negli stadi

La Bundesliga 2020/21, come si può leggere sul calendario ufficiale pubblicato nella giornata odierna, avrà inizio il prossimo 18 settembre e si concluderà il 22 maggio 2021. Inoltre la Federcalcio tedesca sta studiando e valutando un modo per far tornare i tifosi negli stadi già a settembre: si parla di un ritorno graduale, ma dipenderà dall’andamento dei contagi e ogni proposta verrà fatta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.