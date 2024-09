Buon compleanno a Christian Pulisic: lo statunitense oggi compie 26 anni

Con oggi, mercoledì 18 settembre 2024, sono 433 giorni che Christian Pulisic è ufficialmente un membro della famiglia rossonera. Una cifra che non restituisce del tutto l'importanza e l'impatto del giocatore americano per i nostri colori sin dal suo arrivo in Italia.

Non soltanto l'eccellente rendimento in campo, fatto di statistiche importanti e gol pesanti, ma anche professionalità, spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia: tutte caratteristiche che hanno reso da subito Chris un beniamino dei tifosi milanisti. Qualità da festeggiare a maggior ragione nel giorno in cui il numero 11 rossonero compie 26 anni: tantissimi auguri di buon compleanno!