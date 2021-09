Buon compleanno a Donadoni, l'ex Milan oggi compie 58 anni

Roberto Donadoni, nato il 9 settembre 1963, festeggia oggi il suo compleanno numero 58. Donadoni, ora allenatore, in carriera ha vestito la maglia del Milan per 390 volte, segnando in totale 23 gol. Prodotto del vivaio dell’Atalanta, il classe 1963 è uno dei primi acquisti di Silvio Berlusconi. Ala guizzante con classe innata e con straordinaria visione di gioco nella zona nevralgica del campo, Donadoni è stato un pilastro prima del Milan di Arrigo Sacchi e poi del Milan di Fabio Capello. Il suo palmares con i rossoneri è ricchissimo: 6 scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali. Il Milan gli dedica un post sui profili social per fargli gli auguri.

Today we wish a very happy birthday to Roberto Donadoni: 5⃣8⃣



Oggi è il compleanno di Roberto Donadoni: tanti auguri! 5⃣8⃣#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/o1NkNdGgLB — AC Milan (@acmilan) September 9, 2021