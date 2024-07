Buone le prime due per Fonseca: il bilancio del tecnico all'esordio con il Milan

Nella notte tra sabato e domenica il Milan ha giocato la sua seconda amichevole estiva. Dopo l'1-1 maturato in casa del Rapid Vienna contro una squadra molto più avanti nella preparazione, i rossoneri hanno battuto per 3-2 il Manchester City di Guardiola che, come il Diavolo, si presentava allo Yankee Stadium di New York con diverse assenze. In gol per il Milan i giovani Lorenzo Colombo, autore di una doppietta, e Marco Nasti, che ha firmato la rete della vittoria.

Queste sono state le prime due gare con Paulo Fonseca alla guida. Il nuovo allenatore portoghese, che ha sostituito Pioli dopo quasi cinque anni, non ha potuto contare su alcuni dei giocatori migliori e ha così sfruttato giovani e anche chi è dato sul piede di partenza, proprio come i due marcatori della sfida contro il City. Con (quasi) tutta la difesa a disposizione si aspettano ancora i primi sostanziali miglioramenti di reparto ma i lavori sono in corso. Per ora il bilancio di Fonseca è di un pareggio e una vittoria.