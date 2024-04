Buone notizie per N'Dicka: escluso l'infarto. Il comunicato della Roma

vedi letture

Non è stato un infarto per Evan N'Dicka. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto in serata hanno dunque escluso implicazioni cardiache per l'ivoriano, il quale è stato anche sottoposto ad una TAC con la quale i medici vanno alla ricerca di possibili eventi traumatici che abbiano portato poi al malore. N'Dicka passerà la notte in osservazione in ospedale, anche se la notizia migliore c'è già: non è stato un problema al cuore, adesso va capito di cosa si tratta.

A rasserenare ulteriomente gli animi la Roma in un comunicato pubblicato sui propri canali social ufficiali, nel quale viene ritratto un N'Dicka sorridente mostrare fiero tutta la sua forza. In questo la società giallorossa ha scritto in didascalia: "La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan!"