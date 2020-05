Roberto Burioni, noto virologo, è intervenuto oggi come di consueto nel corso di ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai Due: “La Serie A? Dobbiamo fare di tutto per ripartire, ma dobbiamo essere bravi ad accorgerci subito che qualcosa non va, nel calcio come in generale. Non possiamo farci prendere un’altra volta in contropiede”.