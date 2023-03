C'è un clamoroso caso in cui la 4ª classificata in Serie A non si qualificherebbe in Champions League

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

C'è un clamoroso caso in cui la classificata al quarto posto in Serie A potrebbe non classificarsi alla prossima Champions League.

Il regolamento UEFA, infatti, prevede che alla fase a gironi della Champions League possano prendere parte al massimo cinque squadre per ogni nazione. Se le italiane (Napoli, Milan e Inter in Champions League, Juventus e Roma in Europa League) potenzialmente vincitrici di Champions e Europa League dovessero terminare il campionato al quinto e al sesto posto, la quarta classifica non sarebbe ammessa alla prossima Champions League.