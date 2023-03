C&F - Quanto potrebbe guadagnare ancora il Milan in questa Champions League

MilanNews.it

Fino ad ora, il Milan ha incassato dalla partecipazione alla Champions League 71,41 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il passaggio del turno "garantirebbe 12,5 milioni di euro per ogni club (84,6 milioni di euro per il Milan), oltre a una cifra base maggiore per quanto concerne la seconda quota del market pool Approdare in finale, inoltre, vale ben 15,5 milioni di euro, mentre il successo porta altri 4,5 milioni di euro. A queste cifre andrebbero ovviamente aggiunti tutti gli incassi da botteghino dai quarti in avanti".