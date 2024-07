Cafu: "Al Milan devono cercare di capire come riportare il Milan ai livelli di un tempo"

vedi letture

Lunga intervista concessa all'edizione odierna de Il Messaggero da parte di Marcos Cafù. L'ex esterno di Roma e Milan si è concentrato sulle vicende di casa rossonera specialmente sul cambiamento effettuato al termine della scorsa stagione con Fonseca che prenderà il posto di Pioli.

"Grandi cambiamenti in casa Milan? Sì, perché nel giugno 2023 è andato via Paolo Maldini - ha esordito il difensore brasiliano -. Prima di lui era già andato via Boban. Ora devono lavorare e cercare di capire come riportare il Milan ai livelli di un tempo. Una squadra che faceva paura a tutte. Ibrahimovic? Zlatan è stato un grandissimo giocatore e ora in questo ruolo può far bene.

Cosa manca? Mancano Dida, Cafù, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà, Shevchenko, Inzaghi. Dai, ora si scherza. Ma è per dire che mancano quel tipo di giocatori. E forse al Milan mancano calciatori con esperienza, che si acquisisce giocando la Champions e le coppe europee". Chiosa finale sul tema delicato ed importante del razzismo: "Io non ho mai avuto problemi ma alcuni miei amici sì - ha concluso Cafù -. L’iniziativa dà potere agli individui e ci ricorda che apparteniamo tutti alla stessa squadra: la razza umana. Questo è il nostro obiettivo".