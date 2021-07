Cagliari, Giulini: "Stadi al 50%? Sarebbe meglio al 100% con il green pass"

(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - "Lo stadio al 50% della capienza? Sarebbe meglio al 100% con ingressi con il green pass". Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini parlando della riapertura degli spalti per il prossimo campionato: "Il 50% ci preoccupa - ha continuato - perché rischia di essere una misura fittizia. Nel senso che con il distanziamento la percentuale rischia di essere trenta per cento. E non è sufficiente". Giulini riconosce però le difficoltà del momento. "Complicato però anche alzare ora il livello delle richiesta. Ma sono convinto: chiunque ha il green pass deve poter entrare negli stadi. Non vedo perché non al 100%". (ANSA).