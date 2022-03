Cagliari-Milan: le statistiche su partita e protagonisti

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

STATISTICHE SULLE PARTITE

Trasferta insidiosa per il Milan capolista, e padrone del suo destino dopo il pareggio dell'Inter a Torino della scorsa settimana.

L'avversario della 30ma giornata di Serie A è il Cagliari di Walter Mazzarri, che è alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza.

Si gioca il 19 marzo, sarà la 21ma volta. Finora 7 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Nelle ultime 5 volte in cui il Milan ha giocato il 19 marzo sono arrivate 4 sconfitte: l'ultima è stata nel marzo 2011, uno 0-1 incassato a Palermo (rete di Goian al 10'), ultimo stop prima della cavalcata finale verso lo Scudetto che a tutt'oggi rimane l'ultimo vinto dal Milan. Illustre lo 0-3 del 1996, patito in casa del Bordeaux e che eliminò il Milan dalla Coppa Uefa, con reti di Tholot e doppietta di quel Cristophe Dugarry che poi sbarcò proprio al Milan. Ultima vittoria nel 2006, un 4-0 ad Udine, con doppietta di Shevchenko, e reti di Gilardino e Seedorf. Non ci sono precedenti in questa data contro il Cagliari.

Sarà la sfida n.88 contro i sardi, la n.44 in trasferta. Considerando la sola Serie A, sarà la sfida n.80, la n.40 nell'Isola.

Globalmente il Milan a Cagliari ha vinto 20 volte, 18 i pareggi e 5 le sconfitte. L'ultimo precedente è un 2-0 per i rossoneri a gennaio 2021, con doppietta di Ibrahimovic. Nella stagione precedente fu ancora 2-0 per il Milan, con reti di Leao e il primo gol della seconda avventura rossonera di Zlatan. L'ultima sconfitta risale alla stagione 2016/17, era l'ultima giornata e il Milan perse al 92' con rete di Pisacane; le altre reti furono di Joao Pedro e di Lapadula su rigore per il Milan. Per trovare la sconfitta precedente si deve risalire al 1998 (1-0, rete di De Patre). Questa fu l'unica sconfitta in cui il Milan uscì battuto e senza segnare.

La vittoria più larga del Milan a Cagliari risale al 1970-71, un 4-0 firmato Maldera, Benetti, Prati e Combin; la sconfitta più larga è invece il 3-1 del 1969, in cui i rossoblu segnarono con Greatti, pareggiò il Milan con Rivera, ma poi Nenè e Gigi Riva chiusero la contesa.

In tre occasioni il Milan ribaltò una sconfitta a fine primo tempo: nel 1992 il Milan vinse 4-1 dopo lo 0-1 dell'intervallo (tripletta di Van Basten e rete di Massaro); accadde anche nel novembre 2007 si passò da 0-1 a 2-1, con gol di Gilardino e Pirlo. Ma la rimonta più clamorosa è quella del gennaio 2014, quando Balotelli al minuto 87 e Pazzini al minuto 89 ribaltarono la rete di Sau nel primo tempo.

Il Cagliari non è mai riuscito a ribaltare un risultato negativo a fine primo tempo.

Sei volte ci sono state espulsioni di giocatori rossoneri a Cagliari, nelle ultime due occasioni il Milan riuscì a vincere lo stesso (furono espulsi rispettivamente Ricardo Rodriguez e Saelemaekers). Tre volte invece toccò a giocatori del Cagliari essere espulsi in partite casalinghe. L'ultima volta che accadde fu nel 2018, a Barella.

Nel 2013 ad essere espulso per il Cagliari fu il mai troppo compianto Davide Astori.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Tre giocatori hanno esordito in un Cagliari vs Milan: De Napoli (28/10/1992), Cassano (06/01/2011) e Meité (18/01/2021).

Ben 11 i giocatori con un Cagliari vs Milan come ultima presenza: Radice (06/06/1965), Golin (24/06/1973), Raducioiu (23/04/1994), Taiwo (20/12/2011), Bacca, Honda, Kucka, Lapadula, Mati Fernandez, Ocampos e Vangioni (28/05/2017).

Tre giocatori segnarono il loro primo gol a Cagliari: Prati (05/11/1967), Strasser (06/01/2011) e Higuain (16/09/2018).

Tre giocatori segnarono il loro ultimo gol a Cagliari: Huntelaar (04/04/2010), Strasser (06/01/2011, unico gol) e Lapadula (28/05/2017, gol all'ultima presenza).

Solo Marco Van Basten il 02/02/1992 fu in grado di siglare una tripletta a Cagliari; quattro invece le doppiette, siglate da Calloni, Serena, Kessié ed Ibrahimovic.

Per Pioli sarà la sesta sfida al Cagliari, la terza in trasferta. Lontano da San Siro solo vittorie, 2, e solo col risultato di 2-0. Complessivamente 4 vittorie e un pareggio.

Arbitrerà Di Bello, sarà la 14ma volta per lui con il Milan: 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte finora. Il Milan incontra Di Bello per la quarta volta in questo campionato, e i tre precedenti sono la vittoria a Bergamo e ad Empoli e il pareggio casalingo con la Juventus.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)