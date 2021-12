Cagliari, Nandez denunciato dall'ex compagna per violenza domestica

Mandato di cattura per Nahitan Nandez. Il centrocampista dell'Uruguay e del Cagliari, svela in esclusiva 'Telemundo', è stato denunciato dalla sua ex compagna, Sarah García Mauri, per violenza domestica, psicologica e patrimoniale.

Dopo che la Procura del quarto distretto di Maldonado ha disposto il suo arresto - si legge -, gli agenti di Polizia si sono diretti verso la sua abitazione ma a rispondere in casa è stata la madre, la quale ha riferito alla Polizia che Nandez aveva lasciato l'Uruguay per l'Italia il giorno prima.

Nandez al momento si trova in Sardegna ed è in quarantena, essendo risultato positivo agli ultimi test medici per il Covid-19.