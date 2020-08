Cagliari: nuovi test Covid, giocatori tutti negativi

(ANSA) - CAGLIARI, 25 AGO - Terzo tampone negativo per i giocatori del Cagliari. È arrivato nel tardo pomeriggio l'esito dei controlli effettuati ieri dal gruppo squadra agli ordini di Di Francesco. Un importante traguardo: da domani i rossoblù potranno allenarsi tutti insieme e non solo a piccoli gruppi come accaduto dall'inizio della preparazione ad oggi ad Asseminello. Gli ultimi controlli non riguardano i quattro giocatori positivi (Despodov, Bradaric, Cerri e Ceppitelli) e i due non positivi ma sotto sorveglianza attiva. Oggi la squadra, per l'ultima volta, ha lavorato per reparti. I difensori sono stati impegnati inizialmente in esercizi di attivazione tecnica e in lavori specifici sulla linea. Anche i centrocampisti e gli attaccanti hanno svolto una parte atletica, per poi concentrarsi su esercitazioni specifiche dedicate alla fase offensiva: combinazioni e movimenti per concludere l'azione con il tiro in porta. Oliva ha proseguito la sua tabella di lavoro personalizzato. Il Cagliari si ritroverà ad Asseminello domani mattina per proseguire la preparazione precampionato: i rossoblù si alleneranno anche al pomeriggio. Intanto confermata la partnership con Latte Arborea: il logo del Gruppo Arborea continuerà a comparire sulla manica delle magliette anche in occasione della stagione 2020-21. (ANSA).