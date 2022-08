Calabria a DAZN: "La fascia da capitano è un sogno che si avvera. Lo scudetto è stata l'emozione più bella della mia vita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Calabria, intervistato da DAZN, ha dichiarato:

Su Milanello: "Si respira la storia. Ci sono tante foto che raccontano cos'è il Milan".

Sulla fascia da capitano: "E' un'emozione grande. Sono qui da piccolino, è un sogno che si avverà. E' impressionante".

Sullo scudetto: "E' stata l'emozione più bella della mia vita. Qualcuno ci ha preso per pazzi, ma ci abbiamo sempre creduto. Si sentiva nell'aria la voglia di vincere lo scudetto. Eravamo sicuri di poterlo vincere".

Sulla sua esperienza al Milan: "Sono arrivato qui a 10 anni. I primi mesi ero in difficoltà per il fatto di essere lontano da casa, non è stato semplice. A mia mamma dicevo che non sapevo se sarei riuscito a restare qui, ma lei mi ha detto di non mollare. Ha fatto tanti sacrifici per me, la ringrazierò sempre per questo".

Su Ibra: "Zlatan è un grande professionista. Mi auguro che possa tornare il prima possibile. Ci ha dato una grande mano nello spogliatoio, ha aiutato tutti i più giovani a rendere come stiamo rendendo ora in campo".