Calabria: "Chi è qui da più tempo aiuta i nuovi nell'inserimento"

Davide Calabria, intervistato da Milan TV, si è concentrato sull'ambientamento dei nuovi arrivati, sottolineando come venga facilitato da giocatori più esperti, ma anche dai risultati della squadra: "I ragazzi che sono qui da più tempo aiutano i nuovi nell'inserimento in un contesto come il Milan, non è facile per tutti. Il periodo positivo aiuta a legarsi ulteriormente dentro e fuori dal campo".