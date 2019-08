Davide Calabria con ogni probabilità giocherà contro il Feronikeli. Il terzino destro classe 1996 con il Milan ha collezionato 85 presenze, realizzando 2 gol e 5 assist in 5 stagioni. Dopo 32 partite, 1 gol e 1 assist dell'anno scorso, il laterale destro è chiamato ad una crescita in linea con quella che Giampaolo si aspetta dal gruppo, per fare del 22enne bresciano anche il capitano rossonero di domani.