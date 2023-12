Calabria espulso in trasferta: rossoneri ancora una volta in inferiorità numerica

Il Milan non riesce nell'ottenere la terza vittoria consecutiva, cadendo male contro l'Atalanta sotto i colpi di Lookman e Muriel nel finale. I ragazzi di Pioli, nonostante una buona reazione dovuta alle reti di Giroud e Jovic, sbagliano l'approccio per buona parte della ripresa costringendo il solito super Mike Maignan a una doppia parata prima su Scalvini e poi su Lookman. Per l'ennesima volta in Serie A, il Milan termina la gara in inferiorità numerica per l'espulsione nei minuti di recupero di Davide Calabria.

Come riportano i Dati Opta, tutti i quattro cartellini rossi ricevuti da Davide Calabria in Serie A sono arrivati in trasferta.